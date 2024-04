La Soluzione ♚ Minuzioso e dettagliato La definizione e la soluzione di 9 lettere: Minuzioso e dettagliato. CAPILLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Minuzioso e dettagliato: I capillari sono vasi sanguigni posti tra l'estremo terminale di un'arteria e quello distale di una vena (escluso nelle reti mirabili). I capillari sono i più piccoli vasi sanguigni e linfatici, e fanno parte del sistema della microcircolazione sanguigna. Misurano dai 5 ai 10 micrometri (µm), e sono composti da un unico strato di cellule endoteliali, caratteristiche che consentono loro di effettuare gli scambi gassosi e di nutrienti tra il sangue e i tessuti. I capillari linfatici si connettono ai vasi linfatici più grandi per drenare la linfa raccolta nel microcircolo. Durante le prime fasi di sviluppo embrionale i nuovi capillari vengono ... Aggettivo Significato e Curiosità su: I capillari sono vasi sanguigni posti tra l'estremo terminale di un'arteria e quello distale di una vena (escluso nelle reti mirabili). I capillari sono i più piccoli vasi sanguigni e linfatici, e fanno parte del sistema della microcircolazione sanguigna. Misurano dai 5 ai 10 micrometri (µm), e sono composti da un unico strato di cellule endoteliali, caratteristiche che consentono loro di effettuare gli scambi gassosi e di nutrienti tra il sangue e i tessuti. I capillari linfatici si connettono ai vasi linfatici più grandi per drenare la linfa raccolta nel microcircolo. Durante le prime fasi di sviluppo embrionale i nuovi capillari vengono ... capillare m e f sing (pl.: capillari) di forma e dimensioni di un capello Sostantivo capillare ( approfondimento) m (pl.: capillari) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) vaso sanguigno di forma e dimensioni di un capello, che permette il passaggio di sangue da e nei vari distretti del corpo Sillabazione ca | pil | là | re Pronuncia IPA: /kapil'lare/ Etimologia / Derivazione dal latino capillaris cioè "dei capelli, per i capelli", deriva da capillus ossia "capello" Sinonimi esile, fine, sottile, stretto,

(senso figurato) (di ricerca) analitico, approfondito, completo, dettagliato, esteso, minuzioso, ramificato, sistematico Contrari largo, grosso, spesso,

(senso figurato) (di ricerca) generico, sommario, superficiale Altre Definizioni con capillare; minuzioso; dettagliato; Il più sottile vaso sanguigno; Così parla chi è minuzioso fino all esasperazione; Minuzioso esame; Un elenco dettagliato; Elenco dettagliato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Minuzioso e dettagliato

CAPILLARE

C

A

P

I

L

L

A

R

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Minuzioso e dettagliato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.