La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Elenco dettagliato' è 'Lista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISTA

Perché la soluzione è Lista? Una lista è un insieme di elementi ordinati e specifici che vengono presentati in modo strutturato, spesso per facilitare la consultazione o l'organizzazione di informazioni. Può essere composta da parole, frasi o numeri, e permette di evidenziare punti importanti o passaggi da seguire. La differenza tra una lista e un semplice elenco sta nella chiarezza e nel dettaglio con cui vengono specificati gli elementi, rendendo tutto più comprensibile e accessibile.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elenco dettagliato" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elenco dettagliato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Elenco dettagliato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lista

Se la definizione "Elenco dettagliato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elenco dettagliato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lista:

L Livorno I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elenco dettagliato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

