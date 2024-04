La Soluzione ♚ Mai mentalmente stanchi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Mai mentalmente stanchi. INESAUSTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Mai mentalmente stanchi: La cascata delle Marmore è formata dal Velino e dal Nera, affluenti del Tevere, nei pressi di Terni (a circa 7 km dal capoluogo di provincia umbro), quasi allo sbocco della Valnerina. A flusso controllato, è la più alta cascata artificiale d'Europa e tra le più alte del mondo, potendo contare su un dislivello complessivo di 165 m suddiviso in tre salti. Il nome deriva dai sali di carbonato di calcio presenti sulle rocce e simili a marmo bianco. Fa parte del parco fluviale del Nera. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La cascata delle Marmore è formata dal Velino e dal Nera, affluenti del Tevere, nei pressi di Terni (a circa 7 km dal capoluogo di provincia umbro), quasi allo sbocco della Valnerina. A flusso controllato, è la più alta cascata artificiale d'Europa e tra le più alte del mondo, potendo contare su un dislivello complessivo di 165 m suddiviso in tre salti. Il nome deriva dai sali di carbonato di calcio presenti sulle rocce e simili a marmo bianco. Fa parte del parco fluviale del Nera. esausti m pl plurale di esausto Sillabazione e | sàu | sti Pronuncia IPA: /e'zausti/ Etimologia / Derivazione vedi esausto Sinonimi stanchi, sfiniti, spossati, sfiancati, deboli, indeboliti, stremati, sfatti, disfatti, sfibrati, prostrati, estenuati, debilitati

esauriti, vuoti, svuotati, finiti, consumati Contrari forti, robusti, energici, riposati, vigorosi

pieni, intatti, integri, inesauribili, inesausti

Altre Definizioni con inesausti; mentalmente; stanchi; Progettare mentalmente; Mentalmente presente a se stessa; Ansanti e stanchi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Mai mentalmente stanchi

