La Soluzione ♚ Limacciosi melmosi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Limacciosi melmosi. FANGOSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Limacciosi melmosi: Terebratula Müller, 1776 è un genere estinto di Brachiopodi appartenente all'ordine Terebratulida. Si tratta di fossili tipici del Neogene dell'Europa, presenti nei sedimenti marini dal Miocene al Pliocene (in un periodo compreso tra 24 e 1,6 milioni di anni). La conchiglia bivalve è di dimensioni medio-grandi, biconvessa, a profilo ovoidale. La valva peduncolare (ventrale) presenta un umbone corto e massiccio, ricurvo verso la valva brachiale (dorsale), con un ampio foramen da cui fuoriusciva un grosso e carnoso peduncolo. Sulla valva brachiale vi sono, internamente, due apofisi allungate e fuse a forma di cappio triangolare, dette crura ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Terebratula Müller, 1776 è un genere estinto di Brachiopodi appartenente all'ordine Terebratulida. Si tratta di fossili tipici del Neogene dell'Europa, presenti nei sedimenti marini dal Miocene al Pliocene (in un periodo compreso tra 24 e 1,6 milioni di anni). La conchiglia bivalve è di dimensioni medio-grandi, biconvessa, a profilo ovoidale. La valva peduncolare (ventrale) presenta un umbone corto e massiccio, ricurvo verso la valva brachiale (dorsale), con un ampio foramen da cui fuoriusciva un grosso e carnoso peduncolo. Sulla valva brachiale vi sono, internamente, due apofisi allungate e fuse a forma di cappio triangolare, dette crura ... fangosi m pl plurale di fangoso Sillabazione fan | gó | si Etimologia / Derivazione vedi fangoso Sinonimi infangati; melmosi, paludosi, pantanosi, acquitrinosi, limacciosi

(senso figurato) abietti, ignobili Contrari asciutti, secchi Altre Definizioni con fangosi; limacciosi; melmosi; Coperti di melma; Melmosi paludosi; Luoghi melmosi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Limacciosi melmosi

FANGOSI

F

A

N

G

O

S

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Limacciosi melmosi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.