Il nero delle fotocopie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nero delle fotocopie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONER

Se vengono convertiti in bianco e nero (ad esempio attraverso le fotocopie) possono perdere o addirittura azzerare il significato trasmesso (stesso problema... Il toner è un pigmento costituito da una polvere finissima contenente particelle di carbone, ossidi di ferro e resina, usato nelle stampanti laser, nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

