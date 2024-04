La definizione e la soluzione di 7 lettere: Faticoso da sollevare. PESANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'acqua pesante è acqua contenente una percentuale significativa dell'isotopo dell'idrogeno deuterio rispetto alla normale acqua, contenente in gran parte prozio. La sua formula bruta è la stessa dell'acqua: H2O. Il deuterio (D o 2H) si trova naturalmente nella molecola dell'acqua in quantità di circa 156 parti per milione (da notare che data la differenza di peso specifico le molecole di acqua contenenti deuterio tendono a concentrarsi sui fondali degli oceani); può essere presente come ossido di deuterio (D2O o 2H2O) o come ossido di deuterio e prozio (HDO o 1H2HO). L'acqua pesante, prodotta artificialmente, è altamente arricchita, fino ...

pesante m e f sing (pl.: pesanti)

che ha un peso relativamente elevato. (di vestito) che protegge efficacemente dal freddo per il suo spessore. (di cibo) che è indigesto o poco digeribile. lento e impacciato, senza agilità. (di edificio) che è eccessivamente massiccio o decorato. (fisica) (meccanica) che richiede molto sforzo (economia) (di) moneta con elevato valore intrinseco (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) (di) settore dell'industria manifatturiera che si occupa della lavorazione dei metalli e della produzione di componenti strutturali e meccanici (chimica) (di) elemento chimico con elevato numero di massa

Voce verbale

pesante participio presente di pesare

Sillabazione

pe | sàn | te

Pronuncia

IPA: /pe'zante/

Etimologia / Derivazione

deriva da pesare

Sinonimi

difficile, disagevole, duro, faticoso, gravoso, greve, oneroso, schiacciante

( per estensione ) (di sonno) profondo, sodo

profondo, sodo ( per estensione ) (di oggetto, bagaglio) ponderoso

ponderoso (di cibo, alimento) indigeribile, indigesto

indigeribile, indigesto (di clima) asfissiante, insopportabile

asfissiante, insopportabile ( senso figurato ) oppressivo, opprimente, soffocante

oppressivo, opprimente, soffocante ( senso figurato ) (di discorso) indelicato, offensivo, triviale, volgare

indelicato, offensivo, triviale, volgare ( senso figurato ) (di individuo) molesto, noioso, seccante , stancante, tedioso, uggioso

molesto, noioso, seccante , stancante, tedioso, uggioso ( senso figurato ) (di carica) importante, considerevole, influente, notevole, rilevante

importante, considerevole, influente, notevole, rilevante ( senso figurato ) (di contesto) grave, inquietante, preoccupante, serio, grande,

grave, inquietante, preoccupante, serio, grande, ( per estensione ) (di indumento, tessuto) grosso, spesso, caldo

grosso, spesso, caldo (di aria) afoso, irrespirabile

afoso, irrespirabile ( per estensione ) (di attività) impegnativo, arduo, gravoso, stancante, laborioso

impegnativo, arduo, gravoso, stancante, laborioso ( senso figurato ) (di parola, gesto) duro, offensivo

duro, offensivo (di danno) grave, ingente

grave, ingente ( senso figurato ) (di opera teatrale, letteraria) fastidioso, barboso, insopportabile, opprimente

fastidioso, barboso, insopportabile, opprimente ( senso figurato ) (di andatura, passo) lento, tardo

lento, tardo (di stile) ampolloso, contorto, enfatico

ampolloso, contorto, enfatico sgradevole, affaticante,

Contrari

agevole

debole, disturbato , leggero

( per estensione ) (di indumento, tessuto) leggero

leggero ( per estensione ) (di alimento) digeribile

digeribile gradevole, lieve, piacevole, sopportabile

delicato, fine, gentile, rispettoso

gradito, gustoso, interessante

(di aria) fresco, ventilato

( per estensione ) (di attività) facile, riposante, rilassante, distensivo

facile, riposante, rilassante, distensivo piccolo, trascurabile, insignificante

inconsistente, irrilevante, irrisorio, trascurabile

rassicurante, sereno, tranquillo

( senso figurato ) (di opera teatrale, letteraria) divertente, piacevole, gradevole

divertente, piacevole, gradevole (senso figurato) (di andatura, passo) veloce, svelto, agile, scattante

Parole derivate

appesantire, pesantezza

Proverbi e modi di dire