La Soluzione ♚ Esile o arguto La definizione e la soluzione di 7 lettere: Esile o arguto. SOTTILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Esile o arguto: Salvatore Sottile, detto Salvo (Palermo, 31 gennaio 1973), è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Aggettivo Significato e Curiosità su: Salvatore Sottile, detto Salvo (Palermo, 31 gennaio 1973), è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. sottile m e f sing (pl.: sottili) che ha una misura minore rispetto allo standard Sillabazione sot | tì | le Pronuncia IPA: /sot'tile/ Etimologia / Derivazione dal latino subtilis, che deriva da sub tela, cioè "che passa sotto l'ordito " Sinonimi acuto, aguzzo, esile, fine, magro,minuto, snello, tenue

( per estensione ) debole, gracile

debole, gracile ( senso figurato ) acuto, arguto, astuto, fine, pedante, penetrante, perspicace,

acuto, arguto, astuto, fine, pedante, penetrante, perspicace, affilato, affusolato, fino, capillare

slanciato, smilzo, impalpabile, evanescente

( senso figurato ) puro, fresco, leggero, delicato

puro, fresco, leggero, delicato furbo, scaltro, ingegnoso, sagace

( senso figurato ) preciso, accurato, meticoloso, pignolo, minuzioso, cavilloso, pedante

preciso, accurato, meticoloso, pignolo, minuzioso, cavilloso, pedante fino, asciutto, sdutto, Contrari grasso, massiccio, spesso, tarchiato, tozzo

( senso figurato ) goffo, grossolano, ottuso, rozzo, superficiale

goffo, grossolano, ottuso, rozzo, superficiale grosso, pesante, grande

( senso figurato ) stupido,

stupido, (senso figurato) sbrigativo, spiccio Parole derivate assottigliare, sottigliezza, sottilizzare sottilmente Altre Definizioni con sottile; esile; arguto; I formaggi per i toast; Formaggi a fettine; Esile asciutto; Si dice di voce esile; Poco arguto; Detto arguto facezia; Gioviale arguto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Esile o arguto

SOTTILE

S

O

T

T

I

L

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Esile o arguto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.