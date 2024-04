La Soluzione ♚ Esigere pretendere La definizione e la soluzione di 6 lettere: Esigere pretendere. VOLERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Esigere pretendere: Non volere volare (Northern Comfort) è una commedia del 2024, scritta e diretta da Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. Sostantivo Significato e Curiosità su: Non volere volare (Northern Comfort) è una commedia del 2024, scritta e diretta da Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. volere m sing (pl.: voleri) intento, determinazione Verbo Transitivo volere (vai alla coniugazione) eseguire un compito con fermezza e determinazione in cambio di un favore comandare, esigere, chiedere, desiderare qualcosa, permettere, consentire, richiedere qualcosa, significare vorrei tutto quello che voglio (per estensione) fare una scelta Verbo Intransitivo volere (per estensione) esprimere e/o manifestare, anche un sentimento non basta volere bene a... Sillabazione vo | lé | re Pronuncia IPA: /vo'lee/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino parlato volere (la forma classica era velle); si noti la somiglianza col greco ßµa Sinonimi sostantivo volontà, desiderio

(comune) (plurale) intenti, propositi, determinazioni, intendimenti verbo (fare qualcosa) avere l’intenzione, essere risoluto

( per estensione ) desiderare, aspirare, auspicare, bramare

desiderare, aspirare, auspicare, bramare (la presenza, la compagnia di qualcuno) richiedere, gradire, preferire

richiedere, gradire, preferire chiedere, reclamare, pretendere

imporre, comandare, ordinare, stabilire, fissare, determinare, sancire

(specialmente in frasi negative) permettere, consentire, concedere, accordare, ammettere

permettere, consentire, concedere, accordare, ammettere asserire, sostenere

ritenere, credere, reputare

esigere, sognare, appetire, concupire

intendere, desiderare

(con soggetto inanimato) stare per, essere sul punto di

stare per, essere sul punto di (seguito da verbo al passivo) necessitare, avere bisogno. proporsi, aspirare, ambire, puntare, mirare, tendere

(qualcosa) avere voglia, gradire

avere voglia, gradire ( letterario ) desiare, concupire, bramare, vagheggiare

desiare, concupire, bramare, vagheggiare (come prezzo) esigere, chiedere, pretendere

esigere, chiedere, pretendere reclamare, stabilire, disporre, decidere, deliberare, ingiungere, imporre, decretare

richiedere, necessitare, abbisognare, aver bisogno

(di costrutto grammaticale) reggere, richiedere

reggere, richiedere (qualcuno) chiedere, cercare, chiamare, desiderare

chiedere, cercare, chiamare, desiderare acconsentire, permettere, concedere, consentire

(in frasi interrogative) accettare

accettare ( letterario ) credere, ritenere, reputare

credere, ritenere, reputare (di tradizione, leggenda ecc.) tramandare, narrare, raccontare Contrari ( per estensione ) disprezzare

disprezzare (fare, ottenere qualcosa) disvolere

disvolere (acconsentire) vietare, disvolere Parole derivate rivolere, volontà, vorrei Proverbi e modi di dire non volevo : è sottinteso non volevo offendere

: è sottinteso fa un po' come vuole : si riferisce a persona che non rispetta l'ordine

: si riferisce a persona che non rispetta l'ordine fa' un po' come vuoi ! : in una discussione su quanto qualcuno dovrebbe o non dovrebbe fare, quando non si ha proprio più nulla da dire

: in una discussione su quanto qualcuno dovrebbe o non dovrebbe fare, quando non si ha proprio più nulla da dire volere è potere: un desiderio o la volontà di realizzare qualcosa possono essere esauditi con facilità, quasi oltre le proprie possibilità Altre Definizioni con volere; esigere; pretendere; Essere risoluto a fare; Molto pignoli nell esigere; Rigorosi nel pretendere; Pretendere; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Esigere pretendere

VOLERE

V

O

L

E

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Esigere pretendere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.