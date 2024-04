La Soluzione ♚ Si danno in pubblico La definizione e la soluzione di 10 lettere: Si danno in pubblico. SPETTACOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si danno in pubblico: Lo spettacolo è un evento naturale o antropico, spontaneo o provocato o anche un'imitazione di questo, che cattura l'attenzione di una o più persone che fungono da spettatori ovvero soggetti testimoni in genere aventi ruolo passivo. Con spettacolo si intende spesso anche solo una rappresentazione artistica che avviene a beneficio di un pubblico e che può essere di diversa natura: teatrale, cinematografica, canora o musicale. Nell'attuale società dell'immagine, grazie anche alla diffusione di mezzi di comunicazione di massa quali televisione e media digitali, si è registrata una prevalenza delle arti figurative. Anche lo sport, in quanto ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Lo spettacolo è un evento naturale o antropico, spontaneo o provocato o anche un'imitazione di questo, che cattura l'attenzione di una o più persone che fungono da spettatori ovvero soggetti testimoni in genere aventi ruolo passivo. Con spettacolo si intende spesso anche solo una rappresentazione artistica che avviene a beneficio di un pubblico e che può essere di diversa natura: teatrale, cinematografica, canora o musicale. Nell'attuale società dell'immagine, grazie anche alla diffusione di mezzi di comunicazione di massa quali televisione e media digitali, si è registrata una prevalenza delle arti figurative. Anche lo sport, in quanto ... spettacoli m pl plurale di spettacolo Sillabazione spet | tà | co | li Etimologia / Derivazione vedi spettacolo Altre Definizioni con spettacoli; danno; pubblico; Danno calore agli incontri; Danno un idea del volume; Danno continuamente e inutilmente fiato alla bocca; Una zona riservata in un locale pubblico; Istituti di interesse pubblico; Il contrario di pubblico; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si danno in pubblico

SPETTACOLI

S

P

E

T

T

A

C

O

L

I

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Si danno in pubblico' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.