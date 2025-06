lo e con Woody Allen nei cruciverba: la soluzione è Annie

ANNIE

Curiosità e Significato di Annie

Perché la soluzione è Annie? Lo e con Woody Allen è un gioco di parole che punta a creare la parola Annie. Woody Allen ha diretto il film musicale Annie, ispirato alla celebre bambina orfana. Il puzzle invita a combinare elementi per arrivare a questo nome, simbolo di speranza e ottimismo. Un modo divertente per scoprire come parole e riferimenti culturali si uniscono in enigmi coinvolgenti.

Come si scrive la soluzione Annie

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

E Empoli

