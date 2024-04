La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si dà con l orecchio. ASCOLTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ascolto è l'atto dell'ascoltare. È l'arte dello stare a sentire attentamente, del prestare orecchio. Ascoltatore è chi ascolta; ascoltare la lezione, un oratore; ascoltare con interesse tutto ciò che il professore dice. Non trattasi di atto superficiale. In psicologia ascolto è uno strumento dei nostri cinque sensi per apprendere, conoscere il tempo e lo spazio che ci circonda e comunicare con noi stessi e il mondo circostante. L'ascolto è un processo psicologico e fisico del nostro corpo per comunicare ai nostri neuroni, al cervello che li traduce in emozioni e nozioni.

ascolto ( approfondimento) m (pl.: ascolti)

l'atto dell'ascoltare attenzione non presti mai ascolto audience

Voce verbale

ascolto

prima persona singolare indicativo presente di ascoltare io ascolto spesso musica

Sillabazione

a | scól | to

Pronuncia

IPA: /a'skolto/

Etimologia / Derivazione

derivazione di ascoltare, dal latino ascultare

Citazione

Sinonimi

(di conversazione, telefonata) intercettazione

intercettazione (mediicna) auscultazione

Parole derivate

radioascolto

Proverbi e modi di dire