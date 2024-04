La definizione e la soluzione di 9 lettere: Le composizioni di righe tipografiche d una volta. LINOTIPIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La linotype (in italiano linotipo) è una macchina tipografica che compone e giustifica automaticamente ciascuna linea di caratteri del testo. Inventata nel 1881 e prodotta dalla Mergenthaler Linotype Company, fu la prima macchina per la composizione tipografica automatica e consentì notevoli aumenti di produttività. Il termine linotype è una contrazione line of types (colloquialmente line-o'-type), la linea di caratteri in metallo che la macchina è in grado di comporre automaticamente.

linotipista m e f sing (pl.: linotipisti, linotipiste)

assegnato a svolgere mansioni lavorative alla linotype

Sillabazione

li | no | ti | pì | sta

Etimologia / Derivazione

da linotype, linotipia