La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un comico mago della TV. FOREST Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Nottingham Forest Football Club, meglio noto come Nottingham Forest o più semplicemente come Nottingham, è una società calcistica inglese con sede nella città di Nottingham. Milita in Premier League, massima serie del campionato inglese. Fondato nel 1865, il Nottingham Forest è il terzo club professionistico più antico del mondo dopo il Notts County e lo Stoke City. La squadra prende il nome dal Forest Recreation Ground, il primo campo a nord di Nottingham in cui giocò nei primi anni dalla sua fondazione; nel 1900 si spostò invece al City Ground, stadio dedicato alla memoria dell'allenatore Brian Clough, situato su una riva del fiume ...

forest

(geografia) foresta, bosco, selva (senso figurato) selva, bosco, foresta

Verbo

forest

imboschire

Sillabazione

for | est

Pronuncia

IPA: /'frst/