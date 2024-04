La Soluzione ♚ Avide insaziabili La definizione e la soluzione di 6 lettere: Avide insaziabili. CUPIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Avide insaziabili: Cupìdo (Desiderio, pl. Cupidines) o Amor (Amore, pl. Amores) sono le denominazioni in lingua latina di Eros, dio dell'amore divino e del desiderio sessuale appartenente al pantheon della religione e della mitologia greca. Da tener presente che: Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Cupìdo (Desiderio, pl. Cupidines) o Amor (Amore, pl. Amores) sono le denominazioni in lingua latina di Eros, dio dell'amore divino e del desiderio sessuale appartenente al pantheon della religione e della mitologia greca. Da tener presente che: cupide f pl femminile plurale di cupido Sillabazione cù | pi | de Etimologia / Derivazione vedi cupido Sinonimi bramose, avide, smaniose, vogliose, desiderose, ingorde, assetate, affamate

concupiscenti, libidinose, in fregola Contrari indifferenti, disinteressate, distaccate, fredde

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.