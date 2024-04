La Soluzione ♚ Avidi insaziabili La definizione e la soluzione di 6 lettere: Avidi insaziabili. CUPIDI - VORACI - INGORDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Avidi insaziabili: Cupìdo (Desiderio, pl. Cupidines) o Amor (Amore, pl. Amores) sono le denominazioni in lingua latina di Eros, dio dell'amore divino e del desiderio sessuale appartenente al pantheon della religione e della mitologia greca. Da tener presente che: Aggettivo Significato e Curiosità su: Cupìdo (Desiderio, pl. Cupidines) o Amor (Amore, pl. Amores) sono le denominazioni in lingua latina di Eros, dio dell'amore divino e del desiderio sessuale appartenente al pantheon della religione e della mitologia greca. Da tener presente che: cupido m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo cupido ( approfondimento) m sing (pl.: cupidi) (zoologia) , (entomologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione cù | pi | do Pronuncia IPA: /'kupido/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino cupidus, derivazione di cupere cioè "bramare" Sinonimi avido, desideroso, bramoso, smanioso

lussurioso Contrari misurato, moderato, temperante

CUPIDI

C

U

P

I

D

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Avidi insaziabili' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.