Il giallo che non sta bene

Home / Soluzioni Cruciverba / Il giallo che non sta bene

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il giallo che non sta bene' è 'Ittero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITTERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il giallo che non sta bene" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il giallo che non sta bene". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ittero? L’ittero si manifesta con una colorazione giallastra della pelle e delle mucose, spesso segno di problemi al fegato o alle vie biliari. Questo cambiamento di colore può derivare da un accumulo di bilirubina nel corpo, causato da diverse condizioni patologiche. La presenza di una tintarella giallastra rappresenta un sintomo che richiede attenzione medica, poiché può indicare alterazioni nel funzionamento degli organi coinvolti. La diagnosi precoce aiuta a intervenire tempestivamente e a prevenire complicazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il giallo che non sta bene nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ittero

Quando la definizione "Il giallo che non sta bene" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il giallo che non sta bene" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ittero:

I Imola T Torino T Torino E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il giallo che non sta bene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rende gialla la pellePasseraceo simile allo stornoColorazione giallastra di pelleChi non sta bene ne è fuoriChi vi nuota sta beneSta proprio bene in cima alla tortaSta bene per JohnLa piglia chi non sta bene