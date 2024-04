La Soluzione ♚ Un aroma per dolci La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un aroma per dolci. VANILLINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un aroma per dolci: La vanillina (o vaniglina) è la molecola che impartisce alla vaniglia il suo tipico profumo. Chimicamente è un'aldeide aromatica, precisamente è la 4-idrossi-3-metossibenzaldeide. A temperatura ambiente è un solido cristallino bianco (o giallo tenue se poco pura) dal caratteristico aroma di vaniglia; abbastanza solubile in acqua, si scioglie molto meglio in etanolo (500 g/l a 20 °C) e nei più comuni solventi organici. La vanillina sintetica viene ora utilizzata più spesso dell'estratto di vaniglia naturale come aromatizzante in alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. I semi di vaniglia ne contengono una percentuale compresa tra l'1,5% ed ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La vanillina (o vaniglina) è la molecola che impartisce alla vaniglia il suo tipico profumo. Chimicamente è un'aldeide aromatica, precisamente è la 4-idrossi-3-metossibenzaldeide. A temperatura ambiente è un solido cristallino bianco (o giallo tenue se poco pura) dal caratteristico aroma di vaniglia; abbastanza solubile in acqua, si scioglie molto meglio in etanolo (500 g/l a 20 °C) e nei più comuni solventi organici. La vanillina sintetica viene ora utilizzata più spesso dell'estratto di vaniglia naturale come aromatizzante in alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. I semi di vaniglia ne contengono una percentuale compresa tra l'1,5% ed ... vanillina ( approfondimento) f sing (chimica organica) molecola che dà il caratteristico odore alla vaniglia Sillabazione va | nil | lì | na Etimologia / Derivazione dal latino scientifico Vanilla, nome del genere a cui appartiene la vaniglia (Vanilla planifolia), col suffisso -ina Parole derivate (chimica organica) (medicina) (farmacologia) vanillinico Termini correlati vanigliato Varianti vaniglina, vainillina Iperonimi aldeide Altre Definizioni con vanillina; aroma; dolci; Spesso aromatizza il lievito per dolci; Aroma; Aroma per dentifrici; Aroma usato nei dentifrici; Accogliere con dolci e liquori; Dolci pasquali; I dolci senza oli; Cerca altre soluzioni cruciverba

