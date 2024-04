La definizione e la soluzione di 8 lettere: Angustiati da un tormento. OPPRESSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La pedagogia degli oppressi è un libro del pedagogista brasiliano Paulo Freire. L'autore lo iniziò a scrivere nel 1967 in Cile, mentre vi era esiliato; scritti i primi tre capitoli e ritenendo l'opera compiuta (comprendente i soli primi tre capitoli), Freire la fece leggere all'amico filosofo Ernani Maria Fiori affinché vi apponesse la prefazione; Fiori suggerì all'amico di scrivere un quarto capitolo di analisi politica, intento che Freire realizzò nei mesi successivi. Conclusa l'opera nel 1968, Freire intendeva pubblicarla in Cile, ma ciò non fu possibile per difficoltà politiche. Il manoscritto fu in seguito consegnato al teologo ...

oppressi m plur

maschile plurale di oppresso

Sostantivo, forma flessa

oppressi plur

plurale di oppresso

Voce verbale

oppressi

prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di opprimere participio passato maschile plurale di opprimere

Etimologia / Derivazione

(sostantivo, aggettivo) vedi oppresso

(voce verbale) vedi opprimere

