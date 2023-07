Penare con tormento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Penare con tormento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIBOLARE

Significato/Curiosita : Penare con tormento

Ottenuto a fine stagione dal cagliari, anche se la squadra sarda ha dovuto penare non poco per raggiungere l’ambita promozione alla serie b, e soltanto nella... Giacomo di roburent, il tribüla (in piemontese, "tribülé" vuol dire “tribolare”, dover superare molti ostacoli), suo soprannome giovanile, che in seguito...