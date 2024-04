La definizione e la soluzione di 4 lettere: Aiuta Cenerentola. FATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La fata è una creatura leggendaria, presente nelle fiabe o nei miti di origine principalmente italiana e francese, ma che trova comunque figure affini nelle mitologie dell'Europa dell'Est, oltre che in quelle inglesi dove sono chiamate fairy.Nell'originale accezione dell'Europa meridionale (senza influenze celtiche) è totalmente sovrannaturale, cioè non ha nulla di umano se non l'aspetto. Il nome fata deriva dall'altro nome latino delle Parche, che è Fatae, ovvero coloro che presiedono al Fato. Si tratta di un essere magico, una sorta di spirito della natura; l'aggettivo fatato indica per estensione l'effetto di un incantesimo.

fata ( approfondimento) f sing (pl.: fate)

meraviglioso essere fantastico dotato di poteri eccezionali utilizzati a fin di bene (senso figurato) donna stupenda

Sillabazione

fà | ta

Pronuncia

IPA: 'fata/

Etimologia / Derivazione

dal latino fata cioè "destino"

Sinonimi

maga

(senso figurato) donna bellissima, angelo, dea, seduttrice, sirena, vamp, maliarda

Contrari

strega

(senso figurato) megera

Parole derivate

fatale, fatamorgana

Alterati

( diminutivo ) fatina

fatina (peggiorativo) fataccia

