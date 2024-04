La Soluzione ♚ Agita chi ne è in preda La definizione e la soluzione di 3 lettere: Agita chi ne è in preda. IRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Agita chi ne e in preda: Sostantivo Significato e Curiosità su ira ( approfondimento) f sing (psicologia) (medicina) (psichiatria) (religione) grande rabbia che si scatena nei confronti di qualcuno (per estensione) "senso" di accentuato fastidio "nervoso", talvolta incontrollato chi cede all'ira è convinto di distruggere altrimenti Sillabazione ì | ra Pronuncia IPA: /'ira/ Etimologia / Derivazione dal latino ira Citazione Sinonimi collera, furia, furore, indignazione, rabbia

( senso figurato ) impegno, veemenza, violenza

impegno, veemenza, violenza irritazione, sdegno, rancore, stizza, esacerbazione

( senso figurato ) ( letterario ) ( degli elementi naturali) furia,

furia, (antico) dolore, pena Contrari calma, imperturbabilità, serenità, tranquillità, controllo, equilibrio, mitezza

( per estensione ) pazienza

pazienza (gergale) sopportazione Termini correlati ( raro ) bile

bile frustrazione

( senso figurato ) ferire

ferire trattenersi Parole derivate irarsi

(per estensione) iracondo Proverbi e modi di dire Anche la mosca ha la sua ira .

l’ira di Dio

è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.