La Soluzione ♚ È voluminoso nei neonati La definizione e la soluzione di 6 lettere: È voluminoso nei neonati. ADDOME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E voluminoso nei neonati: L'addome o ventre o pancia è una parte costituente il corpo (o tronco) di un animale o persona, dove sono racchiusi i visceri (intestino, stomaco, fegato, pancreas e reni). La regione occupata dall'addome è chiamata cavità addominale, ed è la più ampia cavità dell'organismo umano, delimitata in alto dal muscolo diaframma e dal margine inferiore delle costole; circondata da muscolatura robusta e protetta posteriormente dalla colonna vertebrale. L'addome è rivestito dalla cute, sotto la quale si estendono il tessuto adiposo e i muscoli. Negli artropodi l'addome è la parte posteriore del corpo che segue il torace o il cefalotorace. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'addome o ventre o pancia è una parte costituente il corpo (o tronco) di un animale o persona, dove sono racchiusi i visceri (intestino, stomaco, fegato, pancreas e reni). La regione occupata dall'addome è chiamata cavità addominale, ed è la più ampia cavità dell'organismo umano, delimitata in alto dal muscolo diaframma e dal margine inferiore delle costole; circondata da muscolatura robusta e protetta posteriormente dalla colonna vertebrale. L'addome è rivestito dalla cute, sotto la quale si estendono il tessuto adiposo e i muscoli. Negli artropodi l'addome è la parte posteriore del corpo che segue il torace o il cefalotorace. addome ( approfondimento) m sing (pl.: addomi) (anatomia) (medicina) parte inferiore del tronco, compresa tra il torace e il bacino (entomologia) terza regione morfologica del corpo degli insetti Sillabazione ad | dò | me Pronuncia IPA: /ad'dme / Etimologia / Derivazione dal latino abdomen di etimologia incerta Sinonimi ventre, pancia

(scherzoso) , (familiare) trippa Varianti (antico) addomine Termini correlati addominali, pancia Altre Definizioni con addome; voluminoso; neonati; Resa mansueta e ubbidiente; Fra torace e bacino; Fasciavano i neonati; Allattavano neonati altrui; Un contenitore per il trasporto di neonati prematuri; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a È voluminoso nei neonati

ADDOME

A

D

D

O

M

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'È voluminoso nei neonati' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.