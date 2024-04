La Soluzione ♚ Violetta campestre La definizione e la soluzione di 7 lettere: Violetta campestre. MAMMOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Violetta campestre: Mammola (Màmmula in calabrese) è un comune italiano di 2 494 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria, posto sul versante ionico della Calabria, tra l'Aspromonte e le Serre calabresi. Paese di origini contadine, aveva una sussistenza basata sull'allevamento di bestiame, sui prodotti correlati e sull'agricoltura. Nel dopoguerra c'è stata una massiccia emigrazione verso le città del Nord-Italia, ma anche all'estero, in particolare verso Canada, Stati Uniti d'America, Argentina, Australia, Francia, Belgio e Lussemburgo. Sostantivo Significato e Curiosità su: Mammola (Màmmula in calabrese) è un comune italiano di 2 494 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria, posto sul versante ionico della Calabria, tra l'Aspromonte e le Serre calabresi. Paese di origini contadine, aveva una sussistenza basata sull'allevamento di bestiame, sui prodotti correlati e sull'agricoltura. Nel dopoguerra c'è stata una massiccia emigrazione verso le città del Nord-Italia, ma anche all'estero, in particolare verso Canada, Stati Uniti d'America, Argentina, Australia, Francia, Belgio e Lussemburgo. mammola ( approfondimento) f sing (pl.: mammole) (botanica) viola profumata che si sviluppa nei boschi con foglie a forma di cuore (gergale) omosessuale che fa la parte della donna (senso figurato) Sillabazione màm | mo | la Pronuncia IPA: /'mammola/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Sinonimi ( botanica ) viletta

viletta (gergale) prostituta Parole derivate mammoleggiare Varianti (gergale) (prostituta)bambola Alterati (diminutivo) mammoletta, mammolina Altre Definizioni con mammola; violetta; campestre; Il suo stocco è un piatto di pesce calabrese; Pianta dai fiori profumati; Spiazzo campestre; Scena d amore campestre; Cerca altre soluzioni cruciverba

