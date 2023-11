La definizione e la soluzione di: Spiazzo campestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Restauro botanico e vegetale della flora del parco. negli ultimi anni lo spiazzo tra il castello sforzesco e il parco sempione (piazza del cannone) è diventato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Uno spiazzo chiuso tutt intorno; Scena d amore campestre ;

Cerca altre Definizioni