La Soluzione ♚ Usa Lund : Casablanca = Rossella O Hara : x

La definizione e la soluzione di 11 lettere: Usa Lund : Casablanca = Rossella O Hara : x. VIA COL VENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Usa lund : casablanca = rossella o hara : x: Via col vento (Gone with the Wind) è un film del 1939 diretto da Victor Fleming e prodotto da David O. Selznick. Adattamento cinematografico colossal dell'omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell, il film è ambientato negli Stati Uniti meridionali durante la guerra di secessione e la successiva era della ricostruzione, e racconta la storia di Rossella O'Hara (interpretata da Vivien Leigh), volitiva figlia del proprietario di una piantagione della Georgia, della sua ossessione romantica per Ashley Wilkes (Leslie Howard), sposato con sua cugina Melania Hamilton (Olivia de Havilland), del suo matrimonio con Rhett Butler (Clark Gable). La ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Via col vento (Gone with the Wind) è un film del 1939 diretto da Victor Fleming e prodotto da David O. Selznick. Adattamento cinematografico colossal dell'omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell, il film è ambientato negli Stati Uniti meridionali durante la guerra di secessione e la successiva era della ricostruzione, e racconta la storia di Rossella O'Hara (interpretata da Vivien Leigh), volitiva figlia del proprietario di una piantagione della Georgia, della sua ossessione romantica per Ashley Wilkes (Leslie Howard), sposato con sua cugina Melania Hamilton (Olivia de Havilland), del suo matrimonio con Rhett Butler (Clark Gable). La ... spazzare (vai alla coniugazione) pulire qualcosa con una scopa eliminando e portando via completamente polvere, sporco e rifiuti spazzare il pavimento

spazzare via la polvere dai mobili (per estensione) , (senso figurato) rimuovere completamente tutto ciò che si trova in un dato luogo, anche in senso distruttivo il vento spazza via le foglie morte dalla strada

le onde spazzano il litorale

la tempesta ha spazzato via tutti gli alberi del boschetto Sillabazione spaz | zà | re Pronuncia IPA: /spat'tsare/ Etimologia / Derivazione dal verbo latino spatiari, derivato di spatium ("spazio") nel senso quindi di "fare spazio", "sgomberare" Citazione Sinonimi scopare, pulire, ripulire, togliere la polvere

asportare

( senso figurato ) eliminare, levare via, portare via,

eliminare, levare via, portare via, ( familiare ) mangiare avidamente, divorare, ingurgitare, ingollare

mangiare avidamente, divorare, ingurgitare, ingollare sgombrare, togliere di mezzo, allontanare, scacciare, disperdere, annientare, travolgere

(rimuovere tutto ciò che si trova in un luogo) ripulire, fare piazza pulita Contrari imbrattare, insudiciare, portare, sporcare

(senso figurato) piluccare, spizzicare, digiunare Parole derivate spazzato

