La Soluzione ♚ Uno schiaffo ben assestato La definizione e la soluzione di 10 lettere: Uno schiaffo ben assestato. SGANASSONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno schiaffo ben assestato: ...continuavano a chiamarlo Trinità è un film del 1971 diretto da E.B. Clucher. Film italiano del genere spaghetti-western, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, è il seguito di Lo chiamavano Trinità..., interpretato dagli stessi protagonisti. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: ...continuavano a chiamarlo Trinità è un film del 1971 diretto da E.B. Clucher. Film italiano del genere spaghetti-western, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, è il seguito di Lo chiamavano Trinità..., interpretato dagli stessi protagonisti. sberle f pl plurale di sberla Sillabazione Etimologia / Derivazione vedi sberla Sinonimi schiaffi, ceffoni, manrovesci, manate

( familiare ) pacche

pacche ( popolare ) sganassoni

sganassoni (per estensione) (calcio) gol Contrari carezze Altre Definizioni con sganassone; schiaffo; assestato; Rumore di schiaffo; Lo schiaffo di ritorno; È sonoro se è ben assestato; Assestato o sferrato come un colpo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Uno schiaffo ben assestato

SGANASSONE

S

G

A

N

A

S

S

O

N

E

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Uno schiaffo ben assestato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.