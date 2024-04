La Soluzione ♚ Una tragica cassa La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una tragica cassa. BARA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una tragica cassa: La bara, anche detta cassa da morto o cofano funebre, è un contenitore in legno atto alla conservazione, al trasporto e alla tumulazione, inumazione o cremazione di una salma. La cassa con il cadavere al suo interno, una volta chiusa e coperta, prende in genere il nome di feretro. Sostantivo Significato e Curiosità su: La bara, anche detta cassa da morto o cofano funebre, è un contenitore in legno atto alla conservazione, al trasporto e alla tumulazione, inumazione o cremazione di una salma. La cassa con il cadavere al suo interno, una volta chiusa e coperta, prende in genere il nome di feretro. bara ( approfondimento) 1 f (pl.: bare) cassa in cui vengono seppelliti i cadaveri Sostantivo bara f (pl.: bare) femminile di baro Voce verbale bara terza persona singolare dell'indicativo presente di barare seconda persona singolare dell'imperativo di barare Sillabazione bà | ra Etimologia / Derivazione (cassa sepolcrale) dal longobardo bara ossia "lettiga"

ossia "lettiga" (femminile di baro) vedi baro

BARA

B

A

R

A

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.