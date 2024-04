La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una graziosa gattina. MICIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Hello! Spank (!, Ohayo! Supanku) è un manga creato da Shun'ichi Yukimuro e Shizue Takanashi e serializzato sulla rivista Nakayoshi dalla casa editrice Kodansha dal 1978 al 1982. Nel 1981 è stato trasposto in una serie TV anime prodotta dalla Tokyo Movie Shinsha per un totale di più di 60 episodi alla quale ha fatto seguito un film di 95 minuti prodotto nel 1982, intitolato Le pene d'amore di Spank. Il manga ha vinto il premio Kodansha per i manga del 1981 nella categoria shojo.





Sostantivo

micia f (pl.: micie)

(affectionate term for a female cat) pussy, pussy-cat, puss (taboo slang: female genitalia) pussy

Sillabazione

mì | cia

Etimologia / Derivazione

femminile di micio

Sinonimi