La Soluzione ♚ Trattare con disprezzo La definizione e la soluzione di 11 lettere: Trattare con disprezzo. VILIPENDERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Trattare con disprezzo: Si parla di vilipendio, nel diritto penale italiano, in riferimento ad alcuni reati che consistono in manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a determinati soggetti (particolarmente le istituzioni dello Stato, ma anche le confessioni religiose o i defunti). Il termine deriva dalla lingua latina vilipendere, composto da vilis, vile, e pendere, stimare: considerare vile, giudicare di poco valore.Il reato di vilipendio nella legislazione italiana è strettamente connesso al concetto, analogo in altri ordinamenti, di lesa maestà. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Si parla di vilipendio, nel diritto penale italiano, in riferimento ad alcuni reati che consistono in manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a determinati soggetti (particolarmente le istituzioni dello Stato, ma anche le confessioni religiose o i defunti). Il termine deriva dalla lingua latina vilipendere, composto da vilis, vile, e pendere, stimare: considerare vile, giudicare di poco valore.Il reato di vilipendio nella legislazione italiana è strettamente connesso al concetto, analogo in altri ordinamenti, di lesa maestà. vilipendere (vai alla coniugazione) offendere gravemente, calunniare Sillabazione vi | li | pèn | de | re Etimologia / Derivazione dal latino vilipendo con il medesimo significato, composto di vilis "vile" e pendo "pesare" e in senso figurato "tenere in considerazione" Parole derivate vilipendio Altre Definizioni con vilipendere; trattare; disprezzo; Vi scendevano i Romani antichi a trattare i loro affari; Trattare a fuoco vivo; Covanti rancore e disprezzo; Un po di disprezzo;

VILIPENDERE

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Trattare con disprezzo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.