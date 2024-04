La Soluzione ♚ Sviluppare un progetto La definizione e la soluzione di 9 lettere: Sviluppare un progetto. ELABORARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sviluppare un progetto: Elaborare è un mensile automobilistico italiano. La rivista è stata la prima nel settore tuning in Italia ed è orientata a tutti i lettori appassionati di personalizzazione meccanico-estetica e di competizione sportiva ed è considerata il punto di riferimento di tale settore. Il direttore della rivista "Elaborare" è Giovanni Mancini. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Elaborare è un mensile automobilistico italiano. La rivista è stata la prima nel settore tuning in Italia ed è orientata a tutti i lettori appassionati di personalizzazione meccanico-estetica e di competizione sportiva ed è considerata il punto di riferimento di tale settore. Il direttore della rivista "Elaborare" è Giovanni Mancini. elaborare (vai alla coniugazione) sviluppare un progetto ordinando elementi di base in una sistemazione adatta al fine voluto comporre e riconoscere dati mediante procedimenti di calcolo (psicologia) analisi soggettiva di un vissuto o di una fantasia o di un pensiero elaborare il lutto (per estensione) ricordare un'esperienza vissuta analizzandola da un punto di vista neutrale trovandone quindi soluzione ho elaborato quanto avvenuto durante il ricovero d'urgenza (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) produrre e cambiare informazioni e dati con un sistema elettronico di calcolo, con l'esecuzione di apposite operazioni modificarne le parti per ottenere delle caratteristiche di erogazione differenti. (raro) apportare modifiche corrette con miglioramenti Sillabazione e | la | bo | rà | re Pronuncia IPA: /elabo'rare/ Etimologia / Derivazione (sviluppare un progetto) dal latino elaborare , infinito presente attivo di elaboro , ovvero "realizzare con fatica e cura", composto di e , ex e laboro , "affaticarsi", a sua volta da labor , "fatica, sforzo, lavoro"

dal latino , infinito presente attivo di , ovvero "realizzare con fatica e cura", composto di , e , "affaticarsi", a sua volta da , "fatica, sforzo, lavoro"

( medicina ) digerire, produrre, secernere, trasformare

digerire, produrre, secernere, trasformare (sostanze alimentari) assimilare, metabolizzare

assimilare, metabolizzare (una questione, un’idea, una proposta) formulare, predisporre, progettare, programmare, sviluppare,

formulare, predisporre, progettare, programmare, sviluppare, curare, formare, mettere a punto, produrre, sistemare, svolgere,

(dati) conteggiare, eseguire, fornire, riorganizzare

conteggiare, eseguire, fornire, riorganizzare definire

(congegno, motore) manipolare, preparare,rimaneggiare, trasformare (biologia) , (chimica) secernere Contrari (una questione, un’idea, una proposta)improvvisare, raffazzonare Parole derivate rielaborare Termini correlati evoluzione

( per estensione ) lavoro

lavoro ( per estensione ) novità

novità esperienza

