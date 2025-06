Indica il nord nei cruciverba: la soluzione è Stella Polare

Home / Soluzioni Cruciverba / Indica il nord

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Indica il nord' è 'Stella Polare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STELLA POLARE

La soluzione Stella Polare di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stella Polare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Stella Polare? La Stella Polare, nota anche come Polaris, è una stella molto importante per i naviganti perché si trova quasi esattamente sopra il Polo Nord. La sua posizione stabile nel cielo permette di orientarsi facilmente nel Nord geografico, diventando un punto di riferimento fondamentale prima dell’avvento della bussola. È quindi il simbolo di guida e orientamento per chi cerca la strada giusta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Brilla nell Orsa MinoreSplende nel cielo borealeSulla bussola indica il nordLa stella che indica il NordNord Nord-Ovest

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Indica il nord" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

E I E M T T R I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIETITORE" MIETITORE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.