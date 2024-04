La definizione e la soluzione di 4 lettere: Sono neri a Londra. TAXI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il taxi o tassì, anche noto come autopubblica, è un veicolo a noleggio con conducente che effettua un servizio pubblico di trasporto passeggeri su piazza a pagamento, ovvero su stazionamento in apposite aree pubbliche, specificatamente in città. L'autista del taxi è detto tassista o, più raramente taxista.A differenza del trasporto pubblico di linea, dove il percorso e le fermate di salita e discesa sono definite dall'ente locale affidatore del servizio o dal gestore della linea ferroviaria, tramviaria e di autobus, il servizio offerto dal taxi è classificato non di linea, ovvero come «porta a porta». Il tassista in sosta nel posteggio o ...

taxi ( approfondimento) m inv

auto pubblica devo immediatamente prendere un taxi per andare al pullman

ci sono taxi appositi per bambini, magari anche per le scuole

Sillabazione

tà | xi o ta | xì

Pronuncia

IPA: /'taksi/, o IPA: /tak'si/

Etimologia / Derivazione

Dal francese taximètre tassametro

Sinonimi

auto di piazza, tassì

Parole derivate

aerotaxi, auto bianca, bicitaxi, caro-taxi, ecotaxi, mototaxi, taxi-girl

Varianti