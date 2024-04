La definizione e la soluzione di 13 lettere: La quinta nel portabagagli. RUOTA DI SCORTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: La ruota di scorta è una ruota supplementare, utilizzata solo per la sostituzione in caso di foratura di uno pneumatico delle ruote usate normalmente da un veicolo. Questa può essere: ruota normale: ha le stesse misure delle ruote usate normalmente; ruotino: ha misure più compatte rispetto alle ruote normalmente usate sull'auto (larghezza minore del battistrada e canale del cerchio più stretto) e viene identificata per via della verniciatura diversa rispetto alle ruote per cui è omologata (le misure del ruotino non debbono essere presenti sulla carta di circolazione) e nei modelli più recenti anche da un bollo con su scritta l'andatura ...

scorta f sing (pl.: scorte)

(diritto) (militare) per esempio con mezzi blindati, anche armati e con una preparazione militare, è l'attività di seguire persone o beni a fine di difesa o di sorveglianza tutti i politici italiani hanno una scorta e questo è necessario

|participio passato femminile di scorgere terza persona singolare dell'indicativo presente di scortare seconda persona singolare dell'imperativo presente di scortare

scòr | ta

IPA: /'skrta/

deriva da scorto

accompagnamento, difesa, guardia, guida, protezione, sorveglianza

( per estensione ) accompagnatore, guardia del corpo, guardiaspalle, vigilantes

accompagnatore, guardia del corpo, guardiaspalle, vigilantes ( senso figurato ) gorilla

gorilla aiuto, appoggio, sostegno, sussidio

accompagnamento, approvvigionamento, provvista, rifornimento, riserva

drappello, reparto

seguito













mancanza, carenza, scarsità





caposcorta

