La Soluzione ♚ Favorita soddisfatta La definizione e la soluzione di 11 lettere: Favorita soddisfatta. ASSECONDATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Favorita soddisfatta: Nicomedia era un'antica città dell'Anatolia (dal greco µdea, oggi la moderna Izmit in Turchia). Fu fondata attorno al 712/711 a.C. come colonia megarese con il nome di Astacus. Dopo la sua distruzione ad opera di Lisimaco fu ricostruita intorno al 264 a.C. dal re ellenistico Nicomede I, che le diede il nome. Voce verbale Significato e Curiosità su: Nicomedia era un'antica città dell'Anatolia (dal greco µdea, oggi la moderna Izmit in Turchia). Fu fondata attorno al 712/711 a.C. come colonia megarese con il nome di Astacus. Dopo la sua distruzione ad opera di Lisimaco fu ricostruita intorno al 264 a.C. dal re ellenistico Nicomede I, che le diede il nome. assecondata participio passato femminile singolare di assecondare Etimologia / Derivazione vedi assecondare Altre Definizioni con assecondata; favorita; soddisfatta; Donna soddisfatta;

La risposta a Favorita soddisfatta

ASSECONDATA

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Favorita soddisfatta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.