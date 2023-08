Lasciati all oscuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lasciati all oscuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IGNARI

Significato/Curiosità : Lasciati all oscuro

"Ignari" è un termine che indica persone o individui che sono lasciati all'oscuro o all'insaputa di qualcosa. Questo stato di non conoscenza può riguardare informazioni, eventi o situazioni rilevanti. Quando si è "ignari", si è privi di consapevolezza riguardo a qualcosa che potrebbe essere significativo o influire sulla propria vita o decisioni. Questo termine enfatizza l'assenza di conoscenza e suggerisce che le persone coinvolte non sono al corrente di ciò che sta accadendo o che è stato pianificato. Può avere risvolti sia negativi che neutri, a seconda del contesto.

