La Soluzione ♚ Mucchio di cose accatastate La definizione e la soluzione di 6 lettere: Mucchio di cose accatastate. CUMULO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Mucchio di cose accatastate: Cumulo (dal latino comulus) sta ad indicare generalmente un mucchio confuso, disordinato; in senso più figurativo può indicare un grande numero o quantità. Cumulo, inoltre, può assumere diversi significati: Cumulo delle cariche: attribuzione ad uno stesso individuo di più uffici diversi Cumulo: nelle saline, è un mucchio di sale a base rettangolare allungata e a sezione trasversale di solito triangolare Cumulo (economia): sistema di relazioni tra regole doganali di istituzioni diverse, che regola il conferimento, il mantenimento o la revoca di un certificato di origine ad un bene importato e successivamente riesportato Cumulo (nube) o ... Sostantivo Significato e Curiosità su: cumulo m sing (pl.: cumuli) massa di materiale radunato insieme in modo disordinato ma compatto, in modo da avere una certa elevazione dal suolo un cumulo di immondizia, di terra, di pietre (senso figurato) grande numero, grande quantità quel che ha detto è solo un cumulo di menzogne cumulo gratuito: proporzione, anche riguardo ad una o più pensioni, tra l'acconto e le possibilità finanziarie (meteorologia) tipo di nuvola, dalle dimensioni contenute e dall'aspetto paffuto e tondeggiante ai margini; si forma generalmente per convenzione e non causa pioggia, ma a seconda delle condizioni atmosferiche può aumentare di dimensioni ed eventualmente evolvere in un cumulonembo temporalesco Voce verbale cumulo prima persona singolare dell'indicativo presente di cumulare Sillabazione cù | mu | lo Pronuncia IPA: /'kumulo/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino cumulus Sinonimi accumulo, ammasso, catasta, coacervo, massa, monte, mucchio, pigna

(di libri) pila

pila ( senso figurato ) (di bugie, difficoltà) grande quantità

grande quantità ( senso figurato ) (di incarichi o entrate finanziarie) concentrazione, riunione

concentrazione, riunione (meteorologia) nube Contrari mancanza, assenza, scarsità Parole derivate accumulare, cumulonembo, cumulo-nembo, stratocumulo Altre Definizioni con cumulo; mucchio; cose; accatastate; La somma dei redditi; Termine che definisce una nuvola in verticale; Mucchio di gente; Mucchio di persone; Le cose qualunque; Cose da pazzi; Lo alza chi vuol confondere le cose; Cerca altre soluzioni cruciverba

CUMULO

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.