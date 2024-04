La definizione e la soluzione di 10 lettere: Malattia : sanità = ferimento : x. INCOLUMITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Viene comunemente detto Lista delle razze pericolose l'elenco di razze canine redatto come allegato dell'Ordinanza del 12 dicembre 2006, "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, a firma dell'allora Ministro Livia Turco, con validità per un anno dal momento della pubblicazione. Dal 23 marzo 2009, per la durata di ventiquattro mesi (art. 7), è stata in vigore una ordinanza, firmata dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. A differenza della ...

incolumità f inv

riferito a persone: assenza di danni fisici in chi hanno rischiato o potrebbero rischiare persino di perdere la vita o di subire gravi ferite o lesioni (raro) riferito a oggetti concreti, istituzioni o qualità morali: quindi integrità o salvezza tutelare l'incolumità della magistratura tutelando l'incolumità dei magistrati

Sillabazione

in | co | lu | mi | tà

Pronuncia

IPA: inkolumi'ta

Etimologia / Derivazione

dal latino incolumitas, incolumitatis, derivato di incolumis "illeso, incolume"

Termini correlati