La Soluzione ♚ La Lisa leonardesca La definizione e la soluzione di 5 lettere: La Lisa leonardesca. MONNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La lisa leonardesca: La Gioconda, nota anche come Monna Lisa, è un dipinto a olio su tavola di pioppo realizzato da Leonardo da Vinci (77 × 53 cm e 13 mm di spessore), databile al 1503-1506 circa e conservato nel Museo del Louvre di Parigi col numero 779 di catalogo. Opera iconica ed enigmatica della pittura mondiale, si tratta sicuramente del ritratto più celebre della storia nonché di una delle opere d'arte più note in assoluto. Il sorriso quasi impercettibile del soggetto, col suo alone di mistero, ha ispirato tantissime pagine di critica, letteratura, opere di immaginazione e persino studi psicoanalitici; sfuggente, ironica e sensuale, la Monna Lisa è stata ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La Gioconda, nota anche come Monna Lisa, è un dipinto a olio su tavola di pioppo realizzato da Leonardo da Vinci (77 × 53 cm e 13 mm di spessore), databile al 1503-1506 circa e conservato nel Museo del Louvre di Parigi col numero 779 di catalogo. Opera iconica ed enigmatica della pittura mondiale, si tratta sicuramente del ritratto più celebre della storia nonché di una delle opere d'arte più note in assoluto. Il sorriso quasi impercettibile del soggetto, col suo alone di mistero, ha ispirato tantissime pagine di critica, letteratura, opere di immaginazione e persino studi psicoanalitici; sfuggente, ironica e sensuale, la Monna Lisa è stata ... mona f sing (pl.: mone) (antico) vedi monna Pronuncia ['m.na] Sillabazione mò| na Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Citazione Veneto Sostantivo mona f (ortografia classica) vedi móna; Aggettivo mona c (ortografia classica) vedi móna; Interiezione mona (ortografia classica) vedi móna; italiano Aldo Gabrielli, Vocabolario della Lingua Italiana edizione online su grandidizionari.it , Hoepli

MONNA

