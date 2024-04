La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si innamora di Amleto. OFELIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Ofelia (in inglese Ophelia) è uno dei principali personaggi femminili della tragedia Amleto (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark, in lingua originale), composta tra il 1600 e il 1602 dal drammaturgo britannico William Shakespeare.

Ofelia ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

