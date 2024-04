La Soluzione ♚ Jeanne d la famosa pulzella d Orléans La definizione e la soluzione di 3 lettere: Jeanne d la famosa pulzella d Orléans. ARC Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Jeanne d la famosa pulzella d orleans: Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su arc (pl.: arcs) (geometria) arco, emiciclo Francese Sostantivo arc (pl.: arcs) (geometria) (architettura) (arma) arco (araldica) arco: normalmente posto in palo; quando è posto in fascia, con la corda in basso, è detto couché Friulano Sostantivo arc m (pl.: arcs) arco Ungherese Sostantivo arc (pl.: arcok) viso Pronuncia IPA: /'rts/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. francese ( araldica ) Le guide de l'héraldique, di Claude Wensler - edito a Rennes nel 2002

friulano ARLeF

ungherese Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

