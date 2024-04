La Soluzione ♚ Dileguano al risveglio La definizione e la soluzione di 5 lettere: Dileguano al risveglio. SOGNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dileguano al risveglio: Il sogno (dal latino somnium, derivato da, "sonno") è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase REM, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto sognante. È definito anche pensiero notturno. Lo studio e l'analisi dei sogni inducono a riconoscere un tipo di funzionamento mentale avente leggi e meccanismi diversi dai processi coscienti di pensiero che sono invece oggetto di studio della psicologia tradizionale. Le moderne tecniche di scansione cerebrale hanno permesso di approfondire i processi neurobiologici che avvengono durante il sogno dando vita a una nuova ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il sogno (dal latino somnium, derivato da, "sonno") è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase REM, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto sognante. È definito anche pensiero notturno. Lo studio e l'analisi dei sogni inducono a riconoscere un tipo di funzionamento mentale avente leggi e meccanismi diversi dai processi coscienti di pensiero che sono invece oggetto di studio della psicologia tradizionale. Le moderne tecniche di scansione cerebrale hanno permesso di approfondire i processi neurobiologici che avvengono durante il sogno dando vita a una nuova ... sogni m pl plurale di sogno nessun genitore ha potere di fronte ai sogni di un figlio Voce verbale sogni seconda persona singolare dell'indicativo presente di sognare prina persona singolare del congiuntivo presente di sognare seconda persona singolare del congiuntivo presente di sognare terza persona singolare del congiuntivo presente di sognare terza persona singolare dell'imperativo presente di sognare Sillabazione sò | gni Pronuncia IPA: /so/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi sogno

vedi sogno (voce verbale) vedi sognare Citazione Sinonimi (sostantivo) visioni, visioni oniriche, incubi, allucinazioni, abbagli, deliri, miraggi

visioni, visioni oniriche, incubi, allucinazioni, abbagli, deliri, miraggi fantasie, fantasticherie, vagheggiamenti, desideri, speranze, aspirazioni, brame, utopie, chimere

( senso figurato ) illusioni

illusioni (senso figurato) bellezze, meraviglie, splendori, incanti Contrari (sostantivo) realtà, verità

realtà, verità delusioni, disillusioni

