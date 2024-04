La Soluzione ♚ Si dilegua al risveglio

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Si dilegua al risveglio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOGNO

Curiosità su Si dilegua al risveglio: Chiede l'aiuto di un poliziotto, poco propenso ad ascoltarlo; grundeis poi si dilegua per incontrarsi col barone, un altro criminale che gli propone un colpo... Il sogno (dal latino somnium, derivato da, "sonno") è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase REM, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto sognante. È definito anche pensiero notturno. Lo studio e l'analisi dei sogni inducono a riconoscere un tipo di funzionamento mentale avente leggi e meccanismi diversi dai processi coscienti di pensiero che sono invece oggetto di studio della psicologia tradizionale. Le moderne tecniche di scansione cerebrale hanno permesso di approfondire i processi neurobiologici che avvengono durante il sogno dando vita a una ...

