La Soluzione ♚ Vi si conservano le stole La definizione e la soluzione di 9 lettere: Vi si conservano le stole. SAGRESTIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vi si conservano le stole: La sagrestìa, o anche sacrestìa o sacristìa (dal lemma in lingua latina), è una stanza di servizio in una chiesa. In essa avviene la vestizione dei ministri del culto, vengono conservati i paramenti liturgici, tutti gli oggetti sacri necessari alla liturgia e, molto spesso, i registri parrocchiali (di battesimi, cresime, matrimoni, funerali). Sostantivo Significato e Curiosità su: La sagrestìa, o anche sacrestìa o sacristìa (dal lemma in lingua latina), è una stanza di servizio in una chiesa. In essa avviene la vestizione dei ministri del culto, vengono conservati i paramenti liturgici, tutti gli oggetti sacri necessari alla liturgia e, molto spesso, i registri parrocchiali (di battesimi, cresime, matrimoni, funerali). sagrestia ( approfondimento) (religione) (cristianesimo) (architettura) stanza di servizio di una chiesa Sillabazione sa | gre | stì | a Pronuncia IPA: /sagres'tia/ Etimologia / Derivazione dal latino sacristia Parole derivate sagrestano Altre Definizioni con sagrestia; conservano; stole; Ripostiglio in cui si ripongono i paramenti sacri; Locale attiguo alla chiesa; Si conservano per secoli; Si conservano affumicate;

