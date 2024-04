La Soluzione ♚ Un consenso strappato La definizione e la soluzione di 3 lettere: Un consenso strappato. SIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un consenso strappato: Congiunzione Significato e Curiosità su sia congiunzione correlativa, usata insieme ad un altro sia, esprime la validità di due opzioni possiamo andare sia al mare sia in montagna Voce verbale sia prima, seconda e terza persona singolare del congiuntivo presente di essere terza persona singolare dell'imperativo di essere Sillabazione sì | a Pronuncia IPA: /'si.a/ Etimologia / Derivazione vedi essere Sinonimi (congiunzione) così, tanto, quanto, non solo Parole derivate chicchessia Altre Definizioni con sia; consenso; strappato; È un mezzo consenso; Così è il consenso di tutti; Un consenso di malavoglia; Un sì strappato; Strappato dal contesto; Cerca altre soluzioni cruciverba

