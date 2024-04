La Soluzione ♚ Chiesta al cameriere La definizione e la soluzione di 8 lettere: Chiesta al cameriere. ORDINATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chiesta al cameriere: Elemento sull'asse delle ordinate in un sistema di riferimento cartesiano Ordinata – elemento costruttivo di uno scafo nautico Ordinata – elemento costruttivo di uno scafo aeronautico Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Elemento sull'asse delle ordinate in un sistema di riferimento cartesiano Ordinata – elemento costruttivo di uno scafo nautico Ordinata – elemento costruttivo di uno scafo aeronautico ordinata f sing femminile di ordinato Sostantivo ordinata f sing (matematica) (geometria) retta perpendicolare a quella di riferimento in un piano cartesiano (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) ciascuno degli elementi trasversali dell'ossatura della fusoliera di un aeromobile Voce verbale ordinata participio passato femminile di ordinare Sillabazione or | di | nà | ta Etimologia / Derivazione vedi ordinato Sinonimi (di stanza) in ordine, a posto, sistemata

in ordine, a posto, sistemata (di vita) regolare, regolata, abitudinaria

regolare, regolata, abitudinaria ( di persona) metodica, precisa, scrupolosa, accurata, sistematica

metodica, precisa, scrupolosa, accurata, sistematica ( di struttura) regolata, organica, strutturata, sistematica, armonica, equilibrata

regolata, organica, strutturata, sistematica, armonica, equilibrata (di suora) consacrata Contrari (di stanza) disordinata, sottosopra, per aria

disordinata, sottosopra, per aria (di vita) sregolata, scioperata, debosciata, caotica

sregolata, scioperata, debosciata, caotica (di persona) disordinata, sciatta, trasandata, trascurata, confusionaria, caotica

disordinata, sciatta, trasandata, trascurata, confusionaria, caotica (di struttura) confusa, incoerente, disorganica, ingarbugliata, caotica Altre Definizioni con ordinata; chiesta; cameriere; Chiesta al fornitore; Una che vive nel caos; Il cameriere dietro il bancone; Assistiti dal cameriere; Cerca altre soluzioni cruciverba

ORDINATA

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Chiesta al cameriere' è.