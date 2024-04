La Soluzione ♚ Un celeberrimo diamante La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un celeberrimo diamante. GRAN MOGOL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un celeberrimo diamante: L'Impero Moghul, anche conosciuto come Mughal è stato il più importante impero indiano di religione musulmana, che regnò su quasi tutto il territorio dell'Asia meridionale durante la dominazione islamica in India. Il termine Mughal (o Moghul) deriva dall'arabo e dal persiano, come alterazione del vocabolo "Mongolo", per enfatizzare l'origine mongola e turca della dinastia timuride. Fu l'economia più forte del mondo, e globalmente, ebbe le più alte uscite industriali nel XVII secolo, valendo quasi un quarto del PIL mondiale. Inoltre, l'Impero rappresentò il culmine dell'architettura indiana, con monumenti famosi come il Taj Mahal, una delle ... Altre Definizioni con gran mogol; celeberrimo; diamante; Un celeberrimo libro di novelle di Rodari; Parole come celeberrimo e altissimo; Un diamante che non ama la compagnia; Al terzo il battitore lascia il diamante ing; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Un celeberrimo diamante' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.