Al terzo il battitore lascia il diamante ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al terzo il battitore lascia il diamante ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STRIKE

Significato/Curiosita : Al terzo il battitore lascia il diamante ing

Lucky strike hanno la fama di avere un aroma unico e caratteristico. il messaggio "l.s.m.f.t." ("lucky strike means fine tobacco" - "lucky strike è sinonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

