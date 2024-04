La Soluzione ♚ Avere il sopravvento La definizione e la soluzione di 9 lettere: Avere il sopravvento. PREVALERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Avere il sopravvento: Apollineo e dionisiaco è un'antitesi dei due principi o concetti fondamentali della filosofia di Friedrich Nietzsche, comparsi per la prima volta nell'ambito di un corso di lezioni sulla tragedia tenuto presso l'Università di Basilea nel 1870 e successivamente citati in un suo trattato intitolato La visione dionisiaca del mondo . Le due categorie approfondite nell'opera La nascita della tragedia (1872) rappresentano i due impulsi essenziali dai quali nacque l'antica tragedia attica, «opera artistica altrettanto dionisiaca quanto apollinea». Nell'ambito della polemica antipositivista della seconda metà dell'Ottocento in Europa, lo ... Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Apollineo e dionisiaco è un'antitesi dei due principi o concetti fondamentali della filosofia di Friedrich Nietzsche, comparsi per la prima volta nell'ambito di un corso di lezioni sulla tragedia tenuto presso l'Università di Basilea nel 1870 e successivamente citati in un suo trattato intitolato La visione dionisiaca del mondo . Le due categorie approfondite nell'opera La nascita della tragedia (1872) rappresentano i due impulsi essenziali dai quali nacque l'antica tragedia attica, «opera artistica altrettanto dionisiaca quanto apollinea». Nell'ambito della polemica antipositivista della seconda metà dell'Ottocento in Europa, lo ... prevalere sopraffare oppure essere superiore, anche in qualcosa avrebbe voluto prevalere con disprezzo (gergale) avere la meglio non c'è storia: ha prevalso su tutte essere vincente rispetto a qualcosa o nel confronto con qualcuno senza conoscenza si tenta di prevalere inutilmente

Paolino s'ingegna vanamente contro chi già prevale (sport) (familiare) mostrarsi più forte senza alcun dubbio prevarrà Marc Marquez

ha prevalso la squadra migliore del campionato (senso figurato) caratterizzare, essere contestualmente più in evidenza nella tua poesia prevalgono sfumature melanconiche Sillabazione pre | va | lè | re Pronuncia IPA: /preva'lere/ Etimologia / Derivazione dal latino praevalere, formato da prae- cioè "pre-" e valere ossia "essere forte" Sinonimi primeggiare, predominare, dominare, preponderare, essere superiore, eccellere, imporsi, spuntarlavincere, avere la meglio, superare, prendere il sopravvento, spiccare, risaltare

(familiare) distinguersi



PREVALERE

