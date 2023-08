Riuscire a imporsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riuscire a imporsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PREVALERE

Significato/Curiosita : Riuscire a imporsi

Primi trofei della sua carriera, senza però riuscire a imporsi come titolare. il 10 luglio 2015 passa quindi a titolo definitivo alla formazione inglese... Centrali, ma non devono essere eccessivi come nel melodramma; non devono prevalere né l'azione (come nei film d'azione) né l'intreccio (come nel cinema giallo)...