La definizione e la soluzione di 9 lettere: L arte con i trucchi. COSMETICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La cosmesi (o cosmetica) rappresenta l'insieme di attività, tecniche e arti relative al cosmetico o, per estensione, a ciò che migliora la piacevolezza, l'apparenza e l'estetica. La parola viene dal greco: sµ (kósmos) che significa "ordine", da cui kósmesis: mettere in ordine, abbellire. Viene convenzionalmente classificata in sottogruppi, in funzione dei diversi ambiti applicativi dei cosmetici utilizzati: Cosmetica per la cura del viso, corpo, capelli, unghie Cosmesi decorativa (Trucco); in inglese make up, in francese maquillage Igiene personale Profumeria Protezione solare

cosmetica f sing

femminile plurale di cosmetico

Sostantivo

cosmetica f inv

(chimica) (farmacologia) tecnica che ha come scopo quello di mantenere intatta la freschezza e, nel contempo, di migliorare l'aspetto del corpo

Sillabazione

co | smè | ti | ca

Pronuncia

IPA: /koz'mtika/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi cosmetico

vedi cosmetico (sostantivo) dal greco sµt (t) cioè "arte dell’abbellire"

Sinonimi